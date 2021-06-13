شكرا لبحثكم عن خبر وصول دفعة ورق طباعة لفرع مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن - الاعلام التربوي
وصلت صباح الأحد الموافق 13 يونيو 2021م إلى مخازن المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي فرع عدن/ المنصورة دفعة للتشغيل من الورق الطباعي تقدر ب ١٠٠ طن.
وأشار الاخ وليد محمد صالح مدير عام فرع عدن إلى أن وصول هذه الدفعة من الورق يعد تنفيذا للعقد الموقع الأسبوع الماضي بين المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي ممثلة بالمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور محمد عمر باسليم و مجموعة الجيل الجديد لتوريد ٢٠٠ طن لفرعي المؤسسة في عدن و حضرموت.
كما قدم الأستاذ وليد شكره للقائمين على المؤسسة آملا أن يتم توريد كميات كافية ضمن الورق الطباعي وبشكل عاجل كون هذه الكمية لن تغطي سوى طباعة عدد محدود من عناوين الفصل الدراسي القادم .
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