أكاديمية الخريجين بالمكلا تدشن أول برامجها التقنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

دشنت أكاديمية الخريجين صباح اليوم دورة التقنيات المهارية لاستخدامTransvaginal Ultrasound (السونار المهبلي )لتشخيص الحالات المرضية المبكر بمركز الدكتور ماهر السقاف التخصصي بالمكلا .



في بداية الدورة رحبت الأستادة حصة الحامدي المدير التنفيذي لأكاديمية الخريجين بالحاضرين من الطبيبات الأخصائيات في مجال النساء والولادة المشاركات في الدورة موجهة شكرها للدكتور ماهر السقاف على شراكته مع الأكاديمية ومساهمته في تنمية وتطوير معارف الطبيبات العاملات في المجال.

بدوره عبر الدكتور ماهر حسين السقاف استشاري أمراض وجراحة نساء و ولادة و عن سعادته بهذه الشراكة مع أكاديمية الخريجين بما يسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي والتقني لدى طبيبات الاختصاص .

وتتلقى المتدربات معارف عملية عن كيفية استخدام جهاز السونار المهبلي لمعرفة الشكل الطبيعي للأعضاء الداخلية والتشريح السليم لها و الحمل الطبيعي وغير الطبيعي وتأخر الإنجاب وأنواع أكياس المبايض .

وتستمر الدورة التي يحاضر فيها الدكتور ماهر السقاف و يشارك فيها( 11) طبيبة أخصائية نساء وولادة من مختلف مناطق حضرموت على جانبين نظري وعملي تطبيقي داخل مركز الدكتور ماهر السقاف لمدة أسبوع