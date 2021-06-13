وزارة الاوقاف تقرر إعادة ضمانات مبالغ الحج للوكالات التي أرجعت أموال الحجاج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

قررت وزارة الأوقاف إعادة مبلغ الضمانات التي تدفعها وكالات تفويج الحجاج من اليمن إلى السعودية بعد قرار السعودية حصر الحج على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.



وبحسب أمر لوزير الأوقاف قررت الوزارة بدء إعادة أموال الضمان للوكالات في مكتبها بمكة المكرمة.

وبحسب مصدر خاص يبلغ قيمة الضمان التي تودعها الوكالات لدى الوزارة في حساب بالبنك الأهلي السعودي ما بين 100-150 ألف ريال سعودي.

اشترطت الوزارة مجموعة من الشروط لإعادة تسليم كامل المبالغ من بينها إعادة أموال الحجاج لديها عن الموسم الحالي والموسم الماضي.

لكن متعاملون مع الوكالات أبدوا قلقهم من أن تستولي الوكالات على أموالهم وترفض إعادتها.