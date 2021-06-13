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المهرة: قنبلة يدوية تحدث انفجار هز مدينة الغيظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

قالت مصادر محلية في مدينة الغيضة إن انفجار عنيف هز مدينة الغيضة قبل قليل .

 

واضافت المصادر إن الانفجار بإتجاه الكورنيش خلف مبنى المحافظة بعد اشتباكات مروجي المخدرات والامن العام .

 

واضافت المصادر إن مروجي المخدرات القوا قنبلة على دورية الامن التي كانت نصبت لهم كمين محكم الا انهم هاجموا الدورية بالقنابل وتمكنوا من الفرار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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