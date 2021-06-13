شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المهرة: قنبلة يدوية تحدث انفجار هز مدينة الغيظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

قالت مصادر محلية في مدينة الغيضة إن انفجار عنيف هز مدينة الغيضة قبل قليل .



واضافت المصادر إن الانفجار بإتجاه الكورنيش خلف مبنى المحافظة بعد اشتباكات مروجي المخدرات والامن العام .

واضافت المصادر إن مروجي المخدرات القوا قنبلة على دورية الامن التي كانت نصبت لهم كمين محكم الا انهم هاجموا الدورية بالقنابل وتمكنوا من الفرار.