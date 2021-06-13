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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المهرة: قنبلة يدوية تحدث انفجار هز مدينة الغيظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021
الخليج 365 - المهرة
قالت مصادر محلية في مدينة الغيضة إن انفجار عنيف هز مدينة الغيضة قبل قليل .
واضافت المصادر إن الانفجار بإتجاه الكورنيش خلف مبنى المحافظة بعد اشتباكات مروجي المخدرات والامن العام .
واضافت المصادر إن مروجي المخدرات القوا قنبلة على دورية الامن التي كانت نصبت لهم كمين محكم الا انهم هاجموا الدورية بالقنابل وتمكنوا من الفرار.