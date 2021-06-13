وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لقادة الوحدات الأمنية بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان صباح اليوم اجتماعاً ضم قادة الوحدات الأمنية بمحافظة المهرة.



وثمن وزير الداخلية دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على مؤسسات الدولة، ومشيداً بمستوى الانضباط الأمني والاستقرار الذي تشهده محافظة المهرة باعتبارها المحافظة الوحيدة التي حافظت على مؤسسات الدولة بفضل تماسك ووعي أبناء المهرة ووقوفهم خلف قيادة السلطة المحلية ممثلة بالاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة في عملية البناء والتنمية.

ولفت الوزير حيدان إلى أن هذه الزيارة إلى محافظة المهرة تأتي بتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير ركن عبد ربه منصور هادي لزيارة المحافظات المحررة لتلمس الأوضاع الأمنية فيها والنظر للمتطلبات التي تحتاجها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وكان مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صمودة قد رحب وزير الداخلية مؤكداً أن كافة الوحدات الأمنية على أهبة الاستعداد لتنفيذ كل الأوامر الصادرة من وزارة الداخلية ، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي للوقوف على قضايا الأمن والاطلاع على متطلبات الوحدات الأمنية ومناقشتها مع معالي الوزير.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب مدير الأمن والشرطة - مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد أحمد علي رعفيت تم مناقشة الوضع الأمني بشكل عام في المحافظة والصعوبات والمعوقات التي تعيق الاجهزة الأمنية واحتياجاتها ومتطلباتها لتعزيزها واقرارها من قبل الوزارة.