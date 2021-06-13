شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على نجوم وفصول السنة في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

تتميز محافظة حضرموت، جنوب اليمن، بنجوم سنوية خاصة، تجعلها مختلفة عن غيرها من محافظات الجمهورية.



ومن أبرز ملامح حضرموت، أنها تتميز بطقس ساخن طوال العام باستثناء أشهر الشتاء القليلة ابتداء من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر، حيث يكون الطقس خلالها معتدلا نسبياً.

ويعتقد القادمون إلى حضرموت، أن المحافظة فيها فصل واحد فقط وهو الصيف حتى خلال أوقات الشتاء، كون الجو غير لطيف وبارد عندما يقارنونه بمناطقهم التي يأتون منها؛ خصوصا المناطق الشمالية من الجمهورية.

وفيما يلي ننشر لكم قراءنا الأعزاء فصول السنة بمحافظة حضرموت، وفق مسمياتها الدارجة:

الصيف : 2 أبريل - نجم العواء

الصيف : 15 أبريل - نجم السماك

الصيف : 28 أبريل - نجم الغفر

الصيف : 11 مايو - نجم الزبان

الصيف : 24 مايو - نجم الأكليل

الصيف : 6 يونيو - نجم القلب

الصيف : 19 يونيو - نجم الشول

الخريف : 2 يوليو - نجم النعايم

الخريف : 15 يوليو - نجم البلدة

الخريف : 28 يوليو - نجم المرزم

الخريف: 10 أغسطس-نجم سهيل

الخريف:23 أغسطس -نجم باعريق

الخريف : 5 سبتمبر - نجم خبا

الخريف : 18 سبتمبر - نجم الفرغ

الشتاء : 1 أكتوبر - نجم الدلو

الشتاء : 14 أكتوبر - نجم الحوت

الشتاء : 27 أكتوبر - نجم النطح

الشتاء : 9 نوفمبر - نجم البطين

الشتاء : 22 نوفمبر - نجم الثرياء

الشتاء : 5 ديسمبر - نجم البركان

الشتاء : 18 ديسمبر - نجم الهقعة

الربيع : 1 يناير - نجم الهنعه

الربيع : 14 يناير - نجم الذراع

الربيع : 27 يناير - نجم النثرة

الربيع : 9 فبراير - نجم الطرف

الربيع : 22 فبراير - نجم الجبهة

الربيع : 7 مارس - نجم الزبرة

الربيع : 20 مارس - نجم الصرفة