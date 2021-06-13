تفاصيل ساعة الصفر للانقلاب على الملك الاردني عبد الله الثاني ...

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت السلطات القضائية الأردنية لائحة الاتهام الخاصة بكل من، باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “ملف الفتنة”.

وبحسب وسائل إعلان أردنية، فإن اللائحة تضمنت إثباتات على وجود علاقة ارتباط بين الأمير حمزة بن الحسين وكل من عوض الله والشريف حسن.

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وأوضحت اللائحة أن الشريف حسن قام بتزكية باسم عوض الله إلى الأمير حمزة لمساعدتهما في الإعداد لتأييد خارجي دعما لموقف الأمير للوصول إلى سدة الحكم.

وأشارت إلى أن عوض الله قدم المشورة حول سلسلة من التغريدات كانت ستنشر على حساب الأمير.





ورصدت اللائحة رسالة من الأمير بتاريخ 21 مارس/ آذار الماضي إلى الشريف حسني يؤكد فيها أنه عندما يحين الوقت، ستكون الضربة قوية، لافتة إلى أن لقاءاتهم كانت تتم في منزل عوض الله.

كما رصدت اللائحة رسائل أخرى أرسلها الأمير حمزة، منها ما كانت في 3 أبريل/ نيسان الماضي، حيث أرسل إلى باسم عوض الله رسالة صوتية لحوار دار مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، مؤكدة أن نشر هذا التسجيل كان من أجل تحريض وتعبئة الناس.





وفي التاريخ نفسه أرسل الأمير رسالة صوتية أخرى إلى عوض الله، قال فيها: “يعني للعلم اذا صار فينا اشي، بس انسحبوا الحرس بالكامل وكذا، عشان تكونوا بالصورة”، مستفسرا منه “سيدي، قرابتي بخير؟”، بحسب اللائحة.

وأوضحت اللائحة أن المتهمين كانا قد شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع، مؤكدة أن الأخير وجه انتقادات مباشرة لمؤسسة العرش، وكذالك حاول استغلال الغضب الشعبي عقب حادثة مستشفى السلط.

ورصدت اللائحة رسالة عقب تلك الحادثة من عوض الله إلى الشريف حسن يقول فيها: “لقد حان وقت H وهذه تعتبر الشرارة”.





يشار إلى أن مصدرا في محكمة أمن الدولة العليا في الأردن، كان قد رجح اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الاردنية، أن تبدأ الأسبوع المقبل محاكمة باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن زيد، أحد أفراد العائلة الملكية، بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم.