الشيخ بن حبريش يتفقد سير العمل بمشروع سد «عين» ببادية غيل بن يمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

تفقد وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف حضرموت، رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي اليوم سير العمل في مشروع سد عين ببادية مديرية غيل بن يمين.



واطلع الشيخ بن حبريش على مستوى الانجاز في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى خزن مياه الأمطار والسيول ليستفيد منها الساكنين في المنطقة ومناطق البدو الرُحّل المجاورة للسد، مستمعا من المقدم عمر حسن باجوه المرشدي والدكتور محمد بانعيمون عن الجهة المنفذة والمشرفة للمشروع إلى شرح حول مكونات تنفيذ مشروع السد واهميته لأهالي المنطقة، مشيرين إلى أنه يتضمن إضافة إلى بناء الحاجز المائي البالغ ارتفاع جداره 10 أمتار وعرضه 35 مترا بامتداد 350 متر باتجاه وادي منطقة عين تشييد خزان للمياه اسفل الوادي مرتبط بأنابيب من جدار السد.

وشدد الشيخ بن حبريش على مضاعفة الجهود لإنجاز المشروع وضرورة الالتزام بتنفيذه حسب المواصفات والمعايير الفنية والهندسية المتفق عليها .. منوها إلى تنفيذ هذا المشروع يأتي تاكيدا على الإهتمام بالسدود والحواجز المائية لما تمثله من أهمية للمواطنين في المنطقة وكذا في تغذية مخزون المياه الجوفية حاثًا على اعطاء مشاريع مياه الشرب في مناطق البادية والريفية وما جاورها من قرى وتجمعات أولوية بصفتها مشاريع أساسية للمواطنين وتخدم استقرارهم .