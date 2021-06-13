القطاع التربوي والتعليمي بحضرموت يعزي  الوكيل في وفاة والده

رفع منتسبو القطاع التربوي والتعليمي بمحافظة حضرموت كافة التعازي القلبية الصادقة ،إلى وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير تربية بحضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون، وذلك بوفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى سالم عبدالله عبدون.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012