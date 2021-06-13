- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القطاع التربوي والتعليمي بحضرموت يعزي الوكيل في وفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021
الخليج 365 - متابعات
رفع منتسبو القطاع التربوي والتعليمي بمحافظة حضرموت كافة التعازي القلبية الصادقة ،إلى وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير تربية بحضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون، وذلك بوفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى سالم عبدالله عبدون.
ويعد عبدون من الكوادر الطبية التي قدمت عطاءات جليلة للقطاع الصحي للمواطنين في مديرية الشحر .
وابتهل الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.