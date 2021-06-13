شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات على وجهك تدل على هذا المرض الخطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمكن لمكملات فيتامين B12 أن تعالج النقص الغذائي الكامن، سواء نشأ عن الغذاء المتبع، أو حالة مناعة ذاتية مكتسبة أو جراء جراحة في المعدة.

ويقترح بحث الدكتور راجندران كانان، وجود أربع علامات على بشرتك تدل على الحالة، وتشمل:

1/ فرط التصبغ

أوضحت الكلية الأمريكية للأمراض الجلدية، أن فرط التصبغ يحدث عندما “تصبح بقع الجلد أغمق من الجلد الطبيعي المحيط”. ويمكن أن تظهر هذه البقع من الجلد الداكن في أي مكان على الجسم، بما في ذلك الوجه.

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وتُعد بقع العمر أو “النمش الشمسي”، مثالا على فرط التصبغ الناتج عن أضرار أشعة الشمس. وأوضحت كلية الأمراض الجلدية أن “هذا يحدث لأن الميلانين يمتص طاقة أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة من أجل حماية الجلد من التعرض المفرط”.

2/ البهاق

ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن البهاق هو المكان الذي تظهر فيه “بقع بيضاء شاحبة على الجلد”. إنه عكس فرط التصبغ حيث أن نقص الميلانين هو الذي يسبب البقع البيضاء. وتحدث هذه الحالة بشكل شائع في الوجه والرقبة واليدين، وكذلك في تجاعيد الجلد.

3/ التهاب زاوية الشفاه

وهو حالة تسبب “بقع حمراء منتفخة في زوايا فمك”، وفقا لـWebMD. ويمكن أن تشمل أعراض التهاب الشفة الزاوي، تشققات مؤلمة أو تقشر أو نزيف.

4/ تغيرات الشعر

ذكر بحث الدكتور كانان أن “تغيرات الشعر” “مرتبطة بنقص فيتامين B12”. ومع ذلك، فإن تغيرات الشعر – بالإضافة إلى فرط التصبغ والبهاق والتهاب الشفة الزاوي – “لا تقتصر على نقص فيتامين B12 وحده”.

علامات أخرى على نقص فيتامين B12

وأشارت NHS إلى علامات أخرى على نقص فيتامين B12، تشمل:

• لون أصفر شاحب على جلدك.

• التهاب اللسان واحمراره.

• قرحة الفم.

• تغييرات في طريقة مشيك وحركتك.

• اضطراب الرؤية.

• التهيج.

• الكآبة.

• تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك.

• انخفاض في قدراتك العقلية، مثل الذاكرة والفهم والحكم.