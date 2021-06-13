شكرا لبحثكم عن خبر في عملية نوعية بقيادة عبداللطيف.. حزام ابين يضبط منفذي التفجير الأرهابي ليوم الجمعة الماضية بزنجبار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الاحد 13يونيو 2021 م

إدارة التوجيه المعنوي الحزام الأمني والتدخل السريع أبين

تمكنت قوات الحزام الأمني في العاصمة زنجبار في عملية أمنية نوعية من القبض على منفذي التفجير الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضية واستهدف عدد من أفراد اللواء الثالث دعم وإسناد راح ضحيته سبعة من الشهداء والعشرات من الجرحى

وفي تفاصيل العملية أوضح قائد الحزام الأمني قطاع زنجبار اللواء الاول مكافحة إرهاب القائد عبد سند

أنه ومنذ اليوم الأول للعملية الأرهابية الجبانة في يوم الجمعة الدامية لمدينة زنجبار التي راح ضحيتها سبعة من الشهداء والعشرات من الجرحى من رجالنا منتسبي اللواء الثالث دعم وإسناد تم تكليف وحدة من قوات الحزام الأمني قطاع زنجبار من قبلنا بتوجيه من قائد الحزام الأمني والتدخل السريع أبين عبد اللطيف السيد

التي تمكنت بعد التحري والمراقبة والعمل الاستخباراتي من الكشف عن هوية المنفذين لهذا العمل الإرهابي

وأضاف القائد عبد سند أن المتهمين الاساسيين تم القبض عليهم كلا بمفرده بعد عملية رصد ومتابعة وبعد مواجهة المتهمين ببعض الحقائق والوقائع تم اعترافهم بتنفيذ العمل الأرهابي عبر دراجة نارية تحمل عبوات متفجرة تحكم عن بعد وضعت بجانب السيارة الدينا التي تنقل الجنود الواقفة بجانب سوق زنجبار

وقال القائد عبد سند أنه أثناء التحقيق مع المتهمين الأساسيان

المنفذين لهذا العمل الجبان وهما من سكان مدينة زنجبار الاول ع.م.ب. والثاني م.خ تم الكشف عن الخلية المأجورة في زنجبار التي كانت تقوم بعملية التفجيرات المتفرقة في المدينة لإثارت الرعب والفوض وإغلاق السكينة العامة لعاصمة المحافظة زنجبار

وتم التحفظ على المتهمين وأفراد الخلية الأخرى في مقر قيادة الحزام الأمني أبين لإجراء التحقيقات الأولية وجمع الأستدلالات ليتم بعد ذلك تحويلهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ إجراءاتها القانونية

واكدت قيادة الحزام الأمني أبين أنها لن تتوانى أو تتسأهل مع كل من تسول له نفسه المساس با أمن واستقرار محافظتنا ووطننا الجنوبي

والأيام القادمة ستكون أشد على هولاء الخارجين عن القانون والدين من الجماعات الإرهابية