شكرا لبحثكم عن خبر ما قصة الطفل اليمني يحيى مراد الذي حصل على ثلاث جنسيات أوروبية قبل أن يرى النور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ولد فى طائرة الخطوط الجوية السعودية طراز بوينج 777 في طريقها من جدة في المملكة العربية السعودية إلى مطار JFK في نيويورك ويظهر رادار تتبع الرحلات أنه تم أعلان حالة طوارىء بينما كانت الطائرة تحلق فوق إيرلندا الشمالية! و قد مرت فوق شمال إنجلترا قبل أن تحلق فوق إيرلندا الشمالية ومع ذلك، تحولت حول إيرلندا وبدأت السفر نحو ويلز حصل الطفل يحيى مراد على جنسية كل البلدان.(بريطانيا وايرلندا وامريكا) التى مر بها وجائزة سفر على متن شركات الطيران (مجاناً طوال حيات

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