بدء دورة تدريبية في بناء السلام بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة عتق محافظة شبوة، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بالتعريف بفرص وادوات بناء السلام والحد من النزاعات، والتي نظمتها مؤسسة التنوير للتنمية.



ويشارك في الدورة التي تستمر اربعة ايام، 19 مشاركاً من مديريات عتق والروضة وميفعة.

واكد مدير عام مكتب العمل والشؤون الاجتماعية والعمل علي عمير، ومدير عام عتق علي عامر، على اهمية اقامة مثل هذه الدورات والبرامج التي تهتم ببناء القدرات المهنية للشباب..مشيرين الى اهمية تعزيز دورهم في خدمة قضايا المجتمع،والتصدي للمظاهر السلبية المؤثرة على حياة الناس وسلمهم الاجتماعي.