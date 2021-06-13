وكيل أول حضرموت يطلع على سير العمل في مشروع سد عين بمديرية غيل بن يمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم، على سير العمل في مشروع سد عين بمديرية غيل بن يمين، ومستوى الانجاز في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى خزن مياه الأمطار والسيول ليستفيد منها الساكنين في المنطقة ومناطق البدو الرُحّل المجاورة للسد.



واستمع وكيل أول حضرموت، من الجهة المنفذة للمشروع، إلى شرح حول مكونات تنفيذ مشروع السد واهميته لأهالي المنطقة..مشيرين إلى أنه يتضمن إضافة إلى بناء الحاجز المائي البالغ ارتفاع جداره 10 أمتار وعرضه 35 مترا بامتداد 350 متر باتجاه وادي منطقة عين تشييد خزان للمياه اسفل الوادي مرتبط بأنابيب من جدار السد.

وشدد بن حبريش، على مضاعفة الجهود لإنجاز المشروع وضرورة الالتزام بتنفيذه حسب المواصفات والمعايير الفنية والهندسية المتفق عليها .. مؤكدا على الإهتمام بالسدود والحواجز المائية لما تمثله من أهمية في تغذية مخزون المياه الجوفية.