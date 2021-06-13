وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً بمدارء الأمن والشرطة بمديريات محافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، اجتماعاً موسعاً بمدراء الأمن والشرطة بمديريات محافظات المهرة، لمناقشة الاوضاع الامنية بالمحافظة.



واستمع وزير الداخلية خلال الاجتماع بحضور مدير عام الامن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي صموده، الى اقتراحات وملاحظات مدراء الأمن والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة مناطق عملهم وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين واستتباب الامن والاستقرار.

واكد وزير الداخلية، على أهمية توحيد الجهود وزيادة مستوى التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الاجهزة الامنية والسلطة المحلية ، لتحقيق الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها..مؤكدا أن فرض سيادة القانون يعد عامل رئيسي لتقدم المجتمعات وتطورها في شتى المجالات.

وشدد الوزير حيدان، على أهمية الانضباط الوظيفي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وحل القضايا العالقة وفقاً للقانون.