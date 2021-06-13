بدء دورة تدريبية في مجال التميز القيادي للموظفين بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، دورة تدريبية في مجال التميز الإداري والقيادي للموظفين التي ينظمها معهد رندا للتدريب والاستشارات بتمويل من صندوق تنمية المهارات بالتنسيق مع مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وغرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت.



وتهدف الدورة التي تستمر أربعة أيام، إكساب 40 موظفا في مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء وغرفة تجارة وصناعة وادي

حضرموت، عدداً من المعارف النظرية والمهارات والتطبيقات العملية عن أساسيات العمل الإداري ، ونظريات القيادة القابلة للتطبيق ، ومهارات عملية في كيفية ممارسة فنون العمل الإداري والقيادي الحديث ، إضافة الى فن التعامل مع الموارد الحكومية.

و أشار وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، الى أن تنظيم هذه الدورة يأتي إدراكا من قيادة الجهات المنظمة بأهمية التدريب والتأهيل للمنتسبين من أجل المساهمة في رفع قدراتهم وتحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات وتنفيذ المهام بشكل دقيق.

فيما أوضح نائب المدير العام لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء المهندس محمد خميس التميمي ومدير معهد رندا للتدريب والاستشارات أكرم باجهام، أن هذه الدورة يأتي تنفيذها في إطار الشراكات الفاعلة بين معهد رندا وعدد من المرافق الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تلبية لاحتياجات منتسبي تلك الجهات لمثل هذه البرامج التي تسهم في تحسين مستوى الأداء لخدمة المجتمع.