شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محاولة غريبة للهروب من سجن أمام كاميرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت كاميرا المراقبة محاولة غريبة وفاشلة لهروب أحد السجناء المحكوم عليه لإرتكابه جريمة قتل عام 2020 من سجن مقاطعة بينيلاس في ولاية فلوريدا الأمريكية. وتظهر لقطات الكاميرا السجين وهو يتسلق الجدار ثم يسير عبر الأسلاك الشائكة ويقفز من ارتفاع 11 قدما ليركض سيرا على الأقدام. قد يهمك ايضاً وحسب عناصر شرطة مقاطعة بينيلاس فإن السجين الهارب تم القبض عليه بعد فترة وجيزة. المصدر: وكالات

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