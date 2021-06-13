تدمير موقع قنص حاولت مليشيا الحوثي استحداثه في ثره بين البيضاء وأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 ـ أبين

حاولت مليشيا الحوثي استحداث موقع جديد لعمليات قنص بالسلاح المتوسط في جبهة ثره الواقعة بين محافظتي أبين والبيضاء.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، بأن المليشيات الحوثية تحاول مراراً استحداث مواقع جديدة على ميمنة جبهة ثره وميسرتها إلا أن كل تلك المحاولات تبوء بالفشل.

وبينت المصادر، بأن المليشيات الحوثية حاولت استحداث موقع جديد لعمليات قنص بالسلاح المتوسط بالقرب من موقع الصبيات ولكن تم اكتشاف الموقع وتم التعامل معه بسلاح المدفعية وتدميره.

ولفتت المصادر إلى رصد تحركات لآليات الحوثيين خلف موقع امشعرا صباح اليوم، مبينة بأنه سوف يتم التعامل مع تلك التحركات في الوقت المناسب