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العثور على معلم مقتولا داخل مزرعته في إب

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثور على معلم مقتولا داخل مزرعته في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

عَثر مواطنون، صباح اليوم الأحد 13 يونيو/ حزيران 2021م، على جثة معلم في مزرعة لنبتة "القات"، بمحافظة إب، (وسط اليمن).

 

وبحسب مصادر محلية، عثر المواطنون على جثة المعلم "صادق شميس" مقتولاً في مزرعة نبتة "القات" تعود ملكيتها إليه بمنطقة الدحثاث التابعة إدارياً لمديرية المشنة.

 

المصادر أوضحت أن أهالي المنطقة فور معرفتهم بالجريمة سارعوا بإبلاغ الأجهزة الأمنية في المديرية والتي بدورها حضرت للمكان وباشرت التحقيق في القضية.

 

وأفادت المصادر، أنها قامت بضبط عدد من المشتبه بهم على ذمة القضية، وجار التحقيق معهم.

 

وأصيب الأهالي بصدمة جراء الجريمة التي لم يتم معرفة منفذيها حتى اللحظة، في ظل تصاعد جرائم الاغتيالات والنزاعات المسلحة بمختلف مناطق المحافظة التي تخضع لسيطرة المليشيا الحوثية منذ ست سنوات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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