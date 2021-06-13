العثور على معلم مقتولا داخل مزرعته في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

عَثر مواطنون، صباح اليوم الأحد 13 يونيو/ حزيران 2021م، على جثة معلم في مزرعة لنبتة "القات"، بمحافظة إب، (وسط اليمن).



وبحسب مصادر محلية، عثر المواطنون على جثة المعلم "صادق شميس" مقتولاً في مزرعة نبتة "القات" تعود ملكيتها إليه بمنطقة الدحثاث التابعة إدارياً لمديرية المشنة.

المصادر أوضحت أن أهالي المنطقة فور معرفتهم بالجريمة سارعوا بإبلاغ الأجهزة الأمنية في المديرية والتي بدورها حضرت للمكان وباشرت التحقيق في القضية.

وأفادت المصادر، أنها قامت بضبط عدد من المشتبه بهم على ذمة القضية، وجار التحقيق معهم.

وأصيب الأهالي بصدمة جراء الجريمة التي لم يتم معرفة منفذيها حتى اللحظة، في ظل تصاعد جرائم الاغتيالات والنزاعات المسلحة بمختلف مناطق المحافظة التي تخضع لسيطرة المليشيا الحوثية منذ ست سنوات