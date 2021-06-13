الشوؤن الاجتماعية تحتفل باليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

احتفلت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل امس في العاصمة المؤقتة عدن، باليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال ،وتحت شعار 'إنهاء عمل الأطفال" والذي يصادف 12 يونيو من كل عام .



وفي الحفل الذي تم تنظيمه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، دعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، المنظمات الدولية المانحة ومنظمة العمل الدولية، بسرعة التدخل العاجل لمساعدة بلادنا في حماية اكثر من ثلاثة ملايين طفل يمني خرجوا من المدارس ولجئوا للعمل نتيجة الظروف الإقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد .. مشيراً الى ان الوزارة تعمل على تذليل كافة الصعوبات وتوفير السبل الممكنة لمساعدة المنظمات في عملها.

واكد الوزير الزعوري أهمية إجراء مسح ميداني لحصر عمالة الأطفال في الوقت الراهن ومعالجتها وفق إحصائيات دقيقة والقيام بواجباتها الإنسانية في تنفيذ البرامج العملية الهادفة حماية اطفال اليمن .

بدورهما استعرض منسق منظمة العمل الدولية في اليمن علي دهاق، ومديرة وحدة مكافحة عمل الأطفال منى اللبان، المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الأطفال العاملين والذين لم يبلغو السن القانونية للعمل .. منوهين بضرورة تطافر جهود الجميع للحد من عمالة الاطفال،حفاظا على مستقبل حياتهم.

تخلل الحفل عدد من الفقرات والوصلات الغنائية التي تناولت مخاطر عمالة الأطفال، وعرض فيلم قصير عن تجارب ناجحة في تمكين الشباب من مشاريع مدرة للدخل .