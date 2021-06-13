شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وزير يسخر من شخص يشكو إليه فقره: "تاخد فياغرا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو، وزير الثقافة والآثار العراقي، حسن ناظم، يسخر من أحد الأشخاص وهو يشكو حاله للوزير.

وقال الرجل في مقطع الفيديو: “أقسم بالله عندي تسع أولاد.. وصرلي 4 أيام”، ليقاطعه الأخير ساخرا: ” شنو تاخذ فياغرا”.

ورد الوزير قائلا “تاخذ فياغرا” خلال زيارته لإحدى الفعاليات على ما يبدو في بغداد.

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