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المليشيا تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي، مساء أمس السبت 12 يونيو/حزيران 2021، بالأسلحة الثقيلة مدينة حيس جنوبي الحديدة، ضمن مسلسل جرائمها بحق المدنيين.

 

وذكرت مصادر محلية في حيس، أن مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت منازل المواطنين الواقعة أطراف شمال مركز المدينة مستخدمة سلاح م.ط 23.

 

وأثار القصف الحوثي الإرهابي الذي وصف بالهستيري حالة من الخوف والرعب في أوساط المواطنين القاطنين في منازلهم لا سيما النساء والأطفال

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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