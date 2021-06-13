مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت اللجنة الوطنية للطوارئ ومكافحة كورونا في اليمن، عن تسجيل خمس حالات وفاة بالإضافة إلى تسجيل حالة إصابة واحدة في مدينة عدن.



وقالت اللجنة إنها سجلت خمس حالات وفاة في ثلاث محافظات بواقع ثلاث حالات في حضرموت وحالة في تعز ومثلها في شبوة.

وأفادت اللجنة انها سجلت 30 حالة شفاء في محافظتي "حضرموت (24) حالة وتعز (6) حالات".

وبهذه الإحصائية يصبح إجمالي حالات الإصابة المؤكدة (6857) منها (1347) حالة وفاة و(3727) حالة تعافٍ