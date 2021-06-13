شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة والسكان يثمن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

ثمن وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعما الإنسانية من دعم للقطاع الصحي في اليمن، مؤكدًا أن ما يقدم لمرضى الكلى يأتي ضمن عدة مشاريع يدعمها المركز ومنها توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لمستشفى الغيضة.



جاء ذلك خلال زيارته لمركز غسيل الكلى بالغيضة بمحافظة المهرة الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتجول في أقسام المركز واطلع على مايقدم من خدمات إنسانية لمرضى الكلى بمحافظة المهرة والنازحين إليها.

ونوه الوزير بحيبح بلفتة المملكة العربية السعودية الإنسانية لليمن والدعم المستمر الذي تقدمه من خلال المركز في المجالات كافة خصوصًا القطاع الصحي