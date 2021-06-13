شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بفتاة سعودية استغلت غياب زوجها وفعلت هذا الشيئ الصادم مع مقيم داخل منزلها.. وبعد القبض على المقيم كانت الصدمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مسؤول بالهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عن القُبض على محاسب يعمل بالمديرية العامة للسجون بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من ذوي الموقوفين مقابل إدخال ممنوعات لذويهم داخل السجن. قد يهمك ايضاً وأضاف المصدر – بحسب واس- أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تبين أيضا استيلاء المتهم على إعاشة المساجين المطلق سراحهم لانتهاء محكوميتهم من خلال توقيعه على بيانات الاستلام، حيث بلغ إجمالي المبالغ (2.000.000) مليوني ريال قام بإخفائها بمنزله. وأوضح أنه تم القُبض على زوجة المتهم لقيامها بعد علمها بالقبض عليه بكسر باب الغرفة التي تحتوي على المبلغ وتسليمه أحد المقيمين لإخفائه، وبمتابعة الموضوع قُبض على المقيم وبحوزته المبلغ.

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بفتاة سعودية استغلت غياب زوجها وفعلت هذا الشيئ الصادم مع مقيم داخل منزلها.. وبعد القبض على المقيم كانت الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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