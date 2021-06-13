شكرا لقرائتكم خبر عن غلبته شهوته.. لن تصدق مافعله هذا الوافد القذر مع طفلة في "مكة المكرمة" والدماء تنزف منها وصرخاتها تملأ المكان!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة صدى السعودية نبأ اغتصاب طفلة أجنبية بحي المنصور بمكة المكرمة بعد إبلاغ والدتها عن الجريمة والتعرف على الجاني.

وقالت الأم بحسب الصحيفة إن ابنتي ذات الثمان سنوات جاءت إلى المنزل وهي تبكي وعلى ملابسها آثار دم وتمزيق.

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وأضافت على الفور اتصلت بالجهات الأمنية وأبلغتهم بالأمر وبعد التحري والبحث توصلوا غلى الجاني وتم القبض عليه، مشيرة إلى أن الجاني ظهر أنه وافد أجنبي، تربص بالفتاة واستدرجها إلى مكان مهجور وقام بالاعتداء عليها.

وتبين من التحريات أن الجاني شاب يسكن في نفس الحي وكان يراقب الفتاة الصغيرة وأنه قام بالحديث معها حتى استدرجها إلى مكان مهجور ولما أحست الطفلة بهجومه عليها صرخت ولكن لم يسمعها أحد حيث أن المكان بعيد عن الحي السكني.

وافادت المصادر الأمنية أن السلطات تمكنت من القبض عليه وتقديمه للمحاكمة بتهمة اغتصاب طفلة، وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع الحد مطالبين بالقصاص العاجل من المجرم.