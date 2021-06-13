شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعلن الاستعداد للاتفاق مع الشرعية دون وساطة دولية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، السبت، استعدادها للاتفاق مع الحكومة الشرعية فيما يخص ملف الأسرى والمعتقلين، دون وساطة دولية.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في مليشيا الحوثي، عبد القادر المرتضى، "نحن على استعداد للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة (بوساطة محلية) تشمل عددا من القيادات، في ظل غياب الدور الأممي حاليا في ملف الأسرى".

وأضاف أن "الصفقة تشمل محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، وناصر منصور هادي (شقيق الرئيس عبد ربه منصور)، وغيرهما من القيادات".

مؤكدًا، استعداد جماعته لتنفيذ صفقة واسعة للأسرى والمعتقلين في حال وافقت الحكومة الشرعية على إتمام هذه الصفقة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون على مدى يومين، 1056 أسيرا من الجانبين، يشملهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب.