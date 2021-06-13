شكرا لبحثكم عن خبر استشاري يكشف عن دواء أثبت فعاليته في علاج المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح الدكتور عوض العمري، استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى أنه يمكن استخدام حبوب مولنو بيرافير في علاج لفيروس كورونا.

وقال “العمري” خلال حديثه في برنامج “في أسبوع” على قناة “Mbc” أن المصابين الذي أخذوا دواء مولنو بيرافير لمدة 5 أيام جرعتين يومياً، كان نسبة اختفاء الفيروس منهم عالية جدًا.

وأضاف أن الهدف من العلاج أن يمنع تدهور حالة المرضى الذين لديهم أعراض متوسطة وخفيفة وتحولهم للعناية المركزة، وسوء حالتهم الصحية.

وأكد أن اللقاحات هي الاستراتيجية الاقوى والأفضل حيث تمنع الإصابة بالمرض أما العلاج فدوره منع تدهور الحالة الصحية للمريض حال لم يحصل على اللقاح.