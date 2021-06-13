شكرا لبحثكم عن خبر تطورات عسكرية جديدة في مارب.. الجيش يكشف آخر المستجدات والحوثي يعترف بتلقي ضربات موجعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت الجبهات القتالية بمحافظة مارب(شرقي اليمن)، تطورات عسكرية جديدة خلال الساعات الماضية، حيث نفذت مقاتلات التحالف العربي عملية عسكرية نوعية وكبدت المليشيات الحوثي خسائر فادحة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي الإنقلابية شمال غرب مارب وكبدها خسائر في العتاد والأرواح.

واعترفت مليشيا الحوثي الإنقلابية، بتعرضها لضربات موجعة من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في جبهات مارب الساعات الماضية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن طيران التحالف العربي، شن أكثر من 15 غارة جوية على المواقع التي تتمركز فيها المليشيات في الجبهات الشمالية والغربية بمارب.

وأوضحت، أن مقاتلات التحالف شنت 14 غارة على مواقع عسكرية تابعة للمليشيا في مديرية صرواح، وغارات أخرى استهدفت عناصر المليشيات في مديرية مدغل.