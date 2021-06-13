شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يقول إن السعودية بدأت بتنفيذ عملية عسكرية (جوية - برية) ضد المليشيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، أن المملكة العربية السعودية نفذت الساعات الماضية، عملية عسكرية (جوية - برية) ضد المليشيات في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن الجيش السعودي شن قصف مدفعي وصاروخي مكثف على مواقع وتجمعات تابعة للمليشيات الحوثية في مديرية شدا الحدودية.

وأضافت، أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، شنت سلسلة غارات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين في مناطق متفرقبة بمديرية كتاف في صعدة.

ويأتي ذلك، بعد مغادرة الوفد العُماني، العاصمة اليمنية صنعاء، بعد نحو أسبوع من المباحثات مع الحوثيين، دون إحراز تقدم لوقف إطلاق النار في اليمن.

ومؤخرًا، تكثف الحراك الدبلوماسي الدولي الرامي لإنهاء الأزمة اليمنية ووقف الحرب التي تدخل عامها السابع على التوالي، عقب تحرك دبلوماسي واسع خلال الشهرين الماضيين للولايات المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن ليندركينغ.

وقوبلت كل التحركات الدولية برفض من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وهذا ما يرشح إنفجار الوضع عسكريًا بين القوات الحكومة المدعومة من التحالف ومليشيا الحوثي التابعة لإيران في مختلف الجبهات باليمن.