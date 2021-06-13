شكرا لبحثكم عن خبر محافظ ذمار الحوثي : الوفد العماني يكذب .. كان محبوس لدينا وفكينا له بضغوط أمريكية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف القيادي البارز في مليشيا الحوثي الانقلابية محمد البخيتي، الذي يشغل منصب محافظ ذمار في حكومة المليشيات (غير معترف بها)، عن حقيقة التصريح المنسوب له حول الوفد العماني.

ونشر حساب في تويتر باسم البخيتي تغريدة قال فيها: "الوفد العماني كاذب، وأن جماعته كانت قد احتجزت الوفد في صنعاء، ولكن الضغوطات الأمريكية هي من اخرجتهم" مضيفا: "يريدون فتح مطار صنعاء دون السماح للسفن المحتجزه بالدخول إلى ميناء الحديدة، السفن أهم من المطار".

ونفى البخيتي صلته بهذا الحساب، وقال في تغريدة رصدها "المشهد اليمني"، ان هذا الحساب اينتحل شخصيته بهدف الإسائة لدولة عمان الشقيقة".

والجمعة، غادر الوفد العماني العاصمة صنعاء بعد أسبوع من المشاورات مع قيادات مليشيا الحوثي لحل الأزمة اليمنية، دون إحراز أي تقدم.