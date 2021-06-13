شكرا لبحثكم عن خبر سفير إيران لدى الحوثيين يستفز الشعب اليمني ويقوم بفعل صارخ في صنعاء (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في تحد صارخ لإستفزاز الشعب ي، قام السفير الي لدى الإنقلابية حسن إيرلو، السبت، بزيارة جامعة في مساع لتغير المنهج الدراسي وتغييره بما يخدم سياسة طهران والمليشيات التابعة لها.

ويأتي ذلك الاستفزاز، بعد أيام من عمل مماثل قام به إيرلو في إحدى مستشفيات العاصمة صنعاء، مستشفى بالعاصمة صنعاء، والذي أثار موجة غضب واسعة في الأوسط اليمنية، معتربين ما يقوم به سفير طهران لدى الحوثي "تحدٍ سافر لقيم وعادات وتقاليد الشعب اليمني".

وناقش إيرلو مع القيادات الحوثية التي تدير ، تغير المناهج والمواد التدريسية، ونقل التجارب الإيرانية إلى صنعاء. بحسب وسائل إعلام حوثية.

وفي 17 أكتوبر من العام الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدث الرسمي للوزارة، تعيين حسين إيرلو سفير لها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

من جهتها، أدانت الحكومة اليمنية، في بيان لها، تنصيب جمهورية إيران سفيرًا لدى الحوثيين بعد تهريبه إلى اليمن.

واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية، تعيين السفير الإيراني إيرلو مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها 2216. وقطعت اليمن علاقاتها مع إيران في 2015، بعد انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة المعترف بها دوليًا.