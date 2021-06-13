أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

