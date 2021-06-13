شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الارصاد يطلق تحيذر هام لجميع سكان هذه المحافظات وهذا ما سيحدث خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد غالبية محافظات الجمهورية اوقات عصيبة ومناخا بالغ السوء خلال الاربع وعشرين ساعة المقبل، يستدعي اتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة.

وتوقع المركز طقساً مغبراً وغائماً جزئياً على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة. تنشط فيه رياح قوية وتثير الأتربة على نحو واسع، مع ارتفاع الحرارة.

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المركز أفاد في نشرته الجوية، السبت، لحالة الطقس خلال الاربع وعشرين ساعة المقبلة، في محافظات الجمهورية، بأن المرتفعات الجبلية، ستشهد طقساً مغبراً وغائماً جزئياً مع إمكانية تكون سحب ركامية.

موضحا أنه “قد تهطل أمطار متفرقة في فترتي الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من تعز جنوباً وحتى صعده شمالاً خاصة على أجزاء من تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، جحة، عمران وصعدة، وتنشط الرياح وتثير الأتربة والغبار عليها وعلى الهضاب الداخلية.

وذكر المركز أنه “في المناطق الساحلية سيكون الطقس غائماً جزئياً، حاراً ورطباً نهاراً ، ومغبراً على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وتنشط الرياح عليها تثير الأتربة والرمال وأقصى سرعة لها تصل إلى 30 عقدة”.

مشيرا إلى أن “المناطق الصحراوية ستشهد طقساً مغبراً وحاراً إلى شديد الحرارة نهاراً، و تثير الرياح الأتربة والرمال وأقصى سرعة لها 25 عقدة” بينما تصل في ارخبيل سقطرى إلى 45 عقدة وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج”.

وحث المركز المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية الشرقية والجنوبية والمناطق الجبلية خاصة مرضى الصدر وكبار السن والأطفال وسائقي المركبات والمتعاملين مع الأجهزة الحساسة، على “أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار الأتربة والغبار الواسع الانتشار”.

كما نبه المواطنين بالمناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية من “الاجواء شديدة الحرارة”، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن خاصة الصغيرة منها في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية من “اضطراب البحر وارتفاع الأمواج”.