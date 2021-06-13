شكرا لبحثكم عن خبر الوكيل محمد سعيد سالم : بقايا نظام صنعاء مازالت تستهدف وحدة الصف الجنوبي! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر الاستاذ محمد سعيد سالم وكيل العاصمة عدن،من نعرات المناطقية والكراهية،التي يتبناها ويدعو إليها ،هذه الأيام، أشخاص، وجهات،ضمن خطابها الإعلامي والسياسي،خاصة في هذه الفترة،التي يضغط بها المجتمع الدولي على إنهاء الحرب،وأن يأخذ المجلس الانتقالي دوره في تمثيل الجنوب في مفاوضات الحل النهائي.

_وبحسب الوكيل سالم:فإن بقايا نظام صنعاء المسيطرة على( الشرعية المقيمة في الرياض،والمدعومة من الدوحة واسطنبول)، مازالت تستهدف وحدة الصف الجنوبي، وترفض الاعتراف بحق الشعب الجنوبي في الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.

_ وذكر الوكيل سالم:أن شعب الجنوب،وعى الدرس منذ وقت مبكر، وأفشل خطاب التكفير والكراهية والمناطقية، الذي حرضت عليه فتاوى الديلمي والزنداني، ومطابخ الأحقاد والتطرف في نظام صنعاء،منذ احتلال الجنوب عام1994.

_ وأكد الوكيل سالم: أن وحدة الصف الجنوبي صامدة،وسيفشل شعب الجنوب،اليوم،وكل يوم،بعون الله، محاولات الإضرار بها،مهما كان مصدرها وأدواتها!!

_ ودعا وكيل الاعلام الشعب في الجنوب إلى تعزيز ثقته بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وبالرئيس عيدروس الزبيدي، ومشروع دولة الجنوب التي يبشر بها،بما تحمله من تطلعات لكل أبناء الجنوب،في مناطقهم،ومحافظاتهم،في السلطة و الثروة.

_ وختم الوكيل سالم يقول:إن الجنوب الجديد، لا عودة فيه إلى ( باب اليمن), ولكنه( الجنوب_ الدولة) التي تسهم في تحقيق السلام، وصياغة معادلة المصالح المشتركة،والتنمية، والأمن والاستقرار مع شعوب ودول المنطقة، وفي المقدمة منهم الأشقاء في الشمال.