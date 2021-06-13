من هو القيادي البارز في حزب الإصلاح الذي فارق الحياة اليوم ولم تستطع اسرته التعرف على جثته من شدة التعذيب؟ ( الاسم والصورة )

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يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية السبت ان قيادي بارز في حزب الإصلاح اليمني فارق الحياة بعد تعرضه للتعذيب الشديد من قبل جماعة الحوثي. و تم أسر القاضي عبده الحجري القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة إب من قبل الحوثيين في جبهة الضالع قبل سبعة أشهر وهو مصاب وتم تعذيبه حتى الموت. واضافت المصادر ان أسرة الحجري لم تستطع أن تتعرف على جثته من شدة التعذيب ومن اختفاء ملامح وجهه.

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