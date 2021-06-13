شكرا لبحثكم عن خبر الشيخ جمال بن عطاف يعزي بوفاة شيخ مكتب كلد ب يافع علي زيد العطوي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

متابعات- زين الكلدي

قام الشيخ جمال بن عطاف وعضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي بتعزية كافة ال عطية وقبائل كلد بوفاة شيخ مكتب كلد ب يافع الشيخ علي زيد العطوي الذي وافته المنية يوم امس.

وغرد الشيخ جمال بن عطاف على صفحتة في تويتر يوم امس بقولة"‏انا لله وانا اليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خير منها انتقل الى رحمة الله تعالى شيخ مكتب كلد ب يافع الشيخ علي زيد العطوي وبهذا المصاب أتقدم ب التعازي لكافة ال عطية وقبائل كلد ويافع عامة ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

الفقيد عضو برلماني سابق وله جهود عظيمة في خدمة القبيلة والوطن رحمه الله تعالى".

برحيل الشيخ علي زيد العطوي تكون كلد ويافع عامة قد خسرت أبرز رمزوها ومشايخها الذي كان له دور كبير في إصلاح ذات البين والحضور الدائم في كل ما يهم المنطقة.