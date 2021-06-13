شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ابنة هيفاء وهبي في غرفة العمليات بعد اجرائها عملية جراحية لهذه المنظقة الحساسة (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت زينب فياض، ابنة للفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، أمس الجمعة، عن دخولها إحدى مستشفيات دولة الكويت لإجراء عملية جراحية. وشاركت فياض عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي صورة لها وهي ترقد على سرير المستشفى، قبل إجراء العملية، وكتبت معها أنه حان موعد إجراء عمليتها، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء، دون أن تفصح عن طبيعة الجراحة.



وكانت زينب فياض أثارت جدلا قبل شهرين، بسبب نشرها مقطعا مصور لها أثار تكهنات بأنها أجرت عملية تجميل لأنفها. لكن نفت ابنة هيفاء وهبي هذه المزاعم، وأقسمت ردا على استفسارات متابعيها بأنها لم تجري عملية تجميل لأنفها، وإنما هي ظهرت في الفيديو بفلتر تطبيق “سناب شات”. وتابعت وقتها موضحة أنه من المفترض أن تجري عملية تجميل أنفها قبل أسبوعين لكن تأجل موعد إجرائها، ووعدت متابعيها بأنها سيعيشون معها لحظات وتفاصيل عمليتها. وبحسب مجلة “الجرس” اللبنانية، فقد قررت ابنة هيفاء وهبي تجميل أنفها بسبب عدم رضاها عن مظهرها، خاصة وأن أنفها كبير وفي حاجة إلى تعديل مثل والدتها.

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