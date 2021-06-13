حضرموت.. حريق هائل يلتهم قاطرة محمّلة بالأجهزة الكهربائية في "تريم"

المنامة - ياسر ابراهيم - نشب حريق، يوم السبت، في قاطرة محمّلة بالأجهزة الإلكترونية، في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن حريقًا نشب في قاطرة محمّلة بالأجهزة الإلكترونية، بعدما قطعت الشاحنة لسلك كهربائي في أحد أعمدة الضغط العالي في الطريق الممتد شرق المديرية".

وأشارت المصادر إلى أن "السلك انقطع، وأدى إلى اشتعال النيران في الشاحنة أثناء مرورها، والتي كانت محمّلة بعدد من الثلاجات المنزلية القادمة من دبي، عبر منفذ شحن إلى مديرية تريم".

ولم تذكر المصادر الخسائر الناجمة عن الحريق، لكن المصادر أكدت أن المواطنين تمكنوا من انقاذ عدد منها، فيما تعرض البعض الأخر للحريق، والبعض منها للتلف؛ نتيجة اشتعال النيران بكثافة.