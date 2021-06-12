شكرا لقراءة خبر عن عـــــاجل : وفاة فنان مصري كبير قبل دقائق وحالة حزن تعمم الوسط الفني .. شاهد من يكون ؟ (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/12 الساعة 08:00 مساءً (خليج الجزيرة - متابعات - خالد الزريقي)

تسببت وفاة المخرج محمد سامي، ضجة كبيرة في مصر خلال الساعات الماضية، حيث تبين بعد ذلك وفاة مخرج آخر كبير يدعى محمد سامي.

وأكدت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، أن المخرج الذي توفي هو محمد سامي والد المخرج ياسر سامي، ووالد الإعلامية ماهى سامي.

وكان الفنان إيساف قد نعى المخرج الراحل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “البقاء لله المخرج والأب أول من ساعدني في حياتى الفنية، وأول من أقتنع بيا والد أصدقائي ماهى وتامر والمخرج ياسر سامي”.