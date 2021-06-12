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إب.. العثور على جثة معلم مقتولًا في مزرعة قات جنوب المدينة

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المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون، اليوم السبت، على جثة معلم مقتولًا، في مزارع القات التي يمتلكها، جنوب مدينة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "المعلم صادق شُميس، والذي يعمل مدرسًا لمادة الكيمياء، عثر عليه من قبل مواطنين مقتولا في مزرعة قات تابعة له، أثناء تواجده فيها لحراستها، في مديرية المشنة، جنوب مدينة إب".

ويعمل المعلم صادق شميس، مدرسًا لمادة الكيمياء في مدرسة الأمل بمنطقة الدحثات، شرق مدينة إب، وقد عثر على جثته في مزرعة "القات" التابعة له، مع قطف جزء من القات في مسرح ارتكاب الجريمة.

بحسب المصادر، "لا تزال ظروف مقتله غامضة، ولم توضح سلطة الأمر الواقع ملابسات ودوافع جريمة مقتله، وأسبابها، والاجراءات التي قامت بشأنها، حتى كتابة هذا الخبر".

وانتشرت في محافظة إب جرائم القتل المنظمة بشكل ملحوظ، وسط انفلات أمني تعيشه المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وانتشار واسع للسلاح، والعصابات المسلحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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