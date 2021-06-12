- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين العمل في المرحلة الأولى لمشروع طريق لماطر - الغييلة بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
دشن وكيل محافظة شبوة سالم باعوضة اليوم العمل في المرحلة الاولى من مشروع طريق لماطر الغييلة بمديرية الروضة والبالغ طوله حوالي عشرة كيلو متر.
ونوه الوكيل باعوضة باهمية المشروع الذي تنفذه مؤسسة بترو ذهباء للمقاولات بتكلفة تتجاوز واحد مليون وثمانمائة الف دولار، من حصة مبيعات النفط .. مؤكدا على دوره في تسهيل حركة السير للمواطنين بين العديد من مناطق وقرى مديريات ميفعة والروضة وحبان.