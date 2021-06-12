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تدشين العمل في المرحلة الأولى لمشروع طريق لماطر - الغييلة بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

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دشن وكيل محافظة شبوة سالم باعوضة اليوم العمل في المرحلة الاولى من مشروع طريق لماطر الغييلة بمديرية الروضة والبالغ طوله حوالي عشرة كيلو متر.

 

ونوه الوكيل باعوضة باهمية المشروع الذي تنفذه مؤسسة بترو ذهباء للمقاولات بتكلفة تتجاوز واحد مليون وثمانمائة الف دولار، من حصة مبيعات النفط .. مؤكدا على دوره في تسهيل حركة السير للمواطنين بين العديد من مناطق وقرى مديريات ميفعة والروضة وحبان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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