الأمم المتحدة تدين الهجوم الحوثي على مدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من سقوط عشرات المدنيين في الهجمات الصاروخية لمليشيا الحوثي على مدينة مأرب الأسبوع الماضي.

وعبر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي، الجمعة، عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء سقوط عشرات الضحايا المدنيين في الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي الخميس الماضي، بواسطة صاروخين باليستيين وطائرتين مسيّرتين مفخختين على مدينة مأرب.

وأوضح أن الهجوم الذي وقع بالقرب من مجمّعات تضم عاملين إنسانيين جاء أعقاب هجوم مماثل استهدف محطة وقود وأدى أيضا إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وأكد المسؤول الأممي أن الهجومين الأخيرين أكدا أن المدنيين هم من يتحملون العبء الأكبر في الصراع باليمن.

ودعا جميع الأطراف المتقاتلة إلى ضمان حماية المدنيين وعمّال الإغاثة والبنية التحتية المدنية، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

واستهدفت مليشيا الحوثي في هجومها الأخير الذي نفذته الخميس الماضي، مسجدا وسوقا تجاريا، وإصلاحية للنساء، وسيارات إسعاف هرعت لنقل المصابين