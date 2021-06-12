قتلى وجرحى حوثيون خلال إفشال محاولة تسلل في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

سقط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، السبت 12 يونيو/ حزيران 2021، إثر كسر محاولة تسلل لها في قطاع الجبلية بالساحل الغربي.



وأفاد مصدر عسكري، بأن القوات المشتركة خاضت مواجهات عنيفة مع عناصر من مسلحي الحوثي دفعت بهم المليشيات في محاولة مستميتة لاختراق خطوط التماس في قطاع الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأضاف المصدر إن المواجهات أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات العسكرية.

وشهدت جبهات القتال بالساحل الغربي، يوم أمس، معارك جراء خروقات للمليشيات الحوثية، انتهت بخسائر مادية وبشرية في صفوفها بنيران القوات المشتركة