تواصل التحضيرات بالعاصمة عدن لانعقاد الدورة الرابعة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

تتواصل في العاصمة عدن التحضيرات لانعقاد الدورة الرابعة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي يومي 16 و17 يونيو الجاري.



وتأتي هذه الدورة تحت شعار "لتنفيذ اتفاق الرياض مطلبنا واستعادة الدولة غايتنا"، وذلك بحسب ماصرّح به مقرر الجمعية الوطنية ورئيس سكرتاريتها نصر هرهرة، الذي أكّد أن هذا الانعقاد يأتي في ظل الظروف والمستجدات التي يشهدها الوطن الجنوبي، سواء على صعيد تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية للسكان.

وأشار هرهرة إلى أن هذا الانعقاد، يأتي أيضاً في ظل الدعوة الجديدة التي وجهها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للفريق التفاوضي للمجلس الانتقالي الجنوبي، لحوار جديد من أجل تنفيذ عملية اتفاق الرياض والذي ستكون أهم بنوده تشكيل الفريق السياسي الذي سيخوض العملية التفاوضية السياسية في العملية السياسية القادمة، وكذا عملية استكمال المحافظين ومديري عموم الأمن في محافظات الجنوب إلى جانب إخراج القوات إلى مناطق الحدود لمجابهة الحوثي واسقاط المشروع الإيراني".

وأوضح هرهرة، أن الدورة الرابعة للجمعية الوطنية، ستقف أمام عدد من القضايا الأساسية والهامة منها أوضاع الوطن الجنوبي في مختلف محافظات الجنوب، حيث ستقدم كل محافظة من المحافظات الثمان تقاريرها ليقف أمامها أعضاء الجمعية الوطنية ويتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة لتحسين أوضاع حياة ومعيشة الناس.

ونوه هرهرة بأن هذه الدورة ستتطرق إلى أهم نقطة وهي تقييم أوضاع الجمعية الوطنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشكل عام، خلال الفترة ما بين الدورتين الثالثة والرابعة وكذلك أمام اتجاهات خطة العمل للعام 2021م، وكذا الوقوف أمام التعديلات المتعلقة باللائحة الداخلية للجمعية الوطنية.

وبيّن مقرر الجمعية ورئيس سكرتاريتها، أن انعقاد الدورة في هذا الظرف يكسبها أهمية خاصة ويجعل منها منعطف هام في طريق التحرير والاستقلال للجنوب وبناء الدولة الجنوبية المستقلة كاملة السيادة على الحدود ما قبل 22 مايو 1990م.