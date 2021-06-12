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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماس كهربائي يتسبب باحراق محل للجوالات في مدينة القطن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021
الخليج 365 - سيئون
تسبب ماس كهربائي باحتراق احد محلات الخاصة بالجوالات في مدينة القطن يوم الجمعة.
واكد شهود ان محل الوادي لصيانة وبرمجة الجوالات في وسط سوق المدينة، بجانب جولة القطن تعرض لحريق هائل ظهر الجمعة ادى لاضرار مادية كبيرة لحقت بالمحل.
وبحسب الشهود فان مواطنين سارعوا إلى اخماد الحريق في المحل قبل تخوفات من انتشاره بالمحال التجارية التي بجواره.