ماس كهربائي يتسبب باحراق محل للجوالات في مدينة القطن

وبحسب الشهود فان مواطنين سارعوا إلى اخماد الحريق في المحل قبل تخوفات من انتشاره بالمحال التجارية التي بجواره.

محمد يوسف

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