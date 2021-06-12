شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتراق مقطورة شحن تحمل اجهزة كهربائية في تريم بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

الخليج 365 - تريم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاحدى مقطورات الشحن في مدينة تريم بمحافظة حضرموت.



وبحسب شهود فان احد مقطورات الشحن تحمل على متنها حمولة اجهزة كهربائية مختلفة لوحظ انبعاث الدخان منها.

ولفتوا الى ان المقطورة كانت متوقفة على الخط العام الرابط بمحافظة المهرة بالقرب من محطة منقر للمحروقات فيما قام مواطنون بالمساعدة في اخماد الحريق.