بدء دورة تدريبية لمنتسبي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم دورة تدريبية لمنتسبي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تنظمها مندوبية اليمن الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الادارية وتستمر لمدة ستة أيام.



ويتضمن برنامج الدورة عددا من الموضوعات النظرية والتطبيقية والهادفة الى المساهمة في تنمية معارف وقدرات ومهارات منتسبي السلك الدبلوماسي.

وفي افتتاح الدورة التي تقام افتراضياً بمشاركة 45 من أعضاء السلك الدبلوماسي اليمني من مختلف دول العالم، اكد مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري على اهمية اكتساب المعارف الخبرات كواحدة من اساسيات النجاح والتدرج في مراتب السلك الدبلوماسي.

وتطرق الى الوضع الراهن الذي تمر به اليمن، والمهام المناطة بالعاملين في الحقل الدبلوماسي في ضوء التحديات الحالية.

من جانبه أشاد نائب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية رئيس ادارة التدريب طارق البقلي بمستوى العمل المشترك بين المنظمة والمندوبية الدائمة لليمن في جامعة الدول العربية، وتنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل خلال السنوات المنصرمة، متمنيا ان يستفيد المشاركون من برامج الدورة بالشكل المطلوب والذي يعزز من قدراتهم ومهاراتهم في العمل الدبلوماسي.