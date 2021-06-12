ورد الآن : خبر عاجل من شركة النفط اليمنية في صنعاء وبشرى سارة إنتظرها جميع المواطنين وهذا ما سيحدث إبتداءً من اليوم؟

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت شركة النفط اليمنية كشوفات بأسماء المحطات التابعة للشركة العاملة في نطاق أمانة العاصمة والمحافظات “بنزين” السبت 12 يونيو 2021م. وقالت الشركة أن أسعار المشتقات النفطية كما يلي: قد يهمك ايضاً – بنزين : 8500 ريال/دبة سعة 20لتر. وأشارت الشركة بأن اوقات الدوام تبدأ في الفترة الصباحية من 8 صباحا إلى 12 ظهرا. والفترة المسائية من 2 عصرا إلى 6مساء. ودعت الشركة كافة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات على الرقم 01836552/3

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