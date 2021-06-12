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عدن - ياسمين التهامي - من هو القيادي الإصلاحي الذي عذبته مليشيا الحوثي حتى الموت ولم تستطع أسرته من التعرف على جثته؟

أفرجت المليشيا الحوثية، أمس الجمعة عن جثة قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة إب بعد وفاته في سجونها تحت التعذيب.

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وبحسب ما نشره وكيل وزارة الإعلام الدكتور محمد قيزان فإن المليشيا أفرجت عن جثة ‏القاضي عبده الحجري وهو قيادي في إصلاح إب بعد أن تم أسره من قبل المليشيا في جبهة ‎الضالع قبل سبعة أشهر وهو مصاب.



وأضاف قيزان أن المليشيا قامت بتعذيب الحجري حتى الموت مشيرا إلى أنها أخفت على أهله خبر موته .



وأكد أنها قامت يوم أمس بتسليم جثته لأهله في إطار صفقة تبادل ولم يستطع أهله التعرف على جثته بسبب اختفاء ملامح وجهه من شدة التعذيب،حد قوله.