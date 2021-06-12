شكرا لقرائتكم خبر عن من هو القيادي الإصلاحي الذي عذبته مليشيا الحوثي حتى الموت ولم تستطع أسرته من التعرف على جثته؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - من هو القيادي الإصلاحي الذي عذبته مليشيا الحوثي حتى الموت ولم تستطع أسرته من التعرف على جثته؟
أفرجت المليشيا الحوثية، أمس الجمعة عن جثة قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة إب بعد وفاته في سجونها تحت التعذيب.
قد يهمك ايضاً
وبحسب ما نشره وكيل وزارة الإعلام الدكتور محمد قيزان فإن المليشيا أفرجت عن جثة القاضي عبده الحجري وهو قيادي في إصلاح إب بعد أن تم أسره من قبل المليشيا في جبهة الضالع قبل سبعة أشهر وهو مصاب.
وأضاف قيزان أن المليشيا قامت بتعذيب الحجري حتى الموت مشيرا إلى أنها أخفت على أهله خبر موته .
وأكد أنها قامت يوم أمس بتسليم جثته لأهله في إطار صفقة تبادل ولم يستطع أهله التعرف على جثته بسبب اختفاء ملامح وجهه من شدة التعذيب،حد قوله.
كانت هذه تفاصيل خبر من هو القيادي الإصلاحي الذي عذبته مليشيا الحوثي حتى الموت ولم تستطع أسرته من التعرف على جثته؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.